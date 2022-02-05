Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Сахалина

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Утром в воскресенье, 6 февраля, у побережья острова Сахалин произошёл подземный толчок магнитудой 5,5. Об этом сообщил Камчатский филиал геофизической службы РАН. Данный толчок почувствовали жители нескольких населённых пунктов.

Сообщается, что землетрясение было зафиксировано в 08:18 по местному времени (00:18 мск) у восточного побережья Сахалина. Очаг землетрясения залегал на глубине 23 километра.

По данным МЧС, толчки ощутили жители города Оха, сёл Восточное, Тунгор, Эхаби, Вал, посёлка городского типа Ноглики. Ощущаемость события составила около 3 баллов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранее сообщалось, что у побережья китайского острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 4,9. Эпицентр землетрясения находился на глубине 28–30 км.