Землетрясение магнитудой 5,3 произошло близ озера Байкал

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Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе озера Байкал, следует из сообщения Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Как уточняется, подземные толчки были зафиксированы в 18:04 по времени UTC (21:04 мск). Эпицентр располагался в 31 километре к северо-западу от города Слюдянка и 83 километрах к юго-западу от Иркутска. Очаг залегал на глубине два километра, уточняет РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,0 в 60 километрах от посёлка городского типа Палана. Очаг землетрясения залегал на глубине 42 км под морским дном в заливе Шелехова у западного побережья полуострова, юго-западнее административного центра Корякского округа — пгт Палана. По данным регионального ГУ МЧС, жители посёлка ощутили толчки силой в 2–3 балла.