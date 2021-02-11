Землетрясение магнитудой 4,7 произошло вблизи Петропавловска-Камчатского

https://static.news.ru/photo/54805810-6ccd-11eb-83b4-96000091f725_660.jpg Фото: Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло около Петропавловска-Камчатского. Об этом рассказали в Камчатском филиале ФГБУН Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

Землетрясение случилось в 09:09 (00:09 мск) 12 февраля, сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что эпицентр находился в 164 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 40 км. В главке местного МЧС агентству уточнили, что в краевом центре толчки не ощущались.

Ранее NEWS.ru сообщал, что к юго-востоку от чилийского острова Пасхи в Тихом океане произошло землетрясение. Зафиксированная магнитуда — 6,4. Об этом 3 февраля сообщили специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. Очаг залегал на глубине 10 км.