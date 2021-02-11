Землетрясение магнитудой 4,7 произошло вблизи Петропавловска-Камчатского

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло около Петропавловска-Камчатского. Об этом рассказали в Камчатском филиале ФГБУН Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».
Землетрясение случилось в 09:09 (00:09 мск) 12 февраля,
Ранее NEWS.ru сообщал, что к юго-востоку от чилийского острова Пасхи в Тихом океане произошло землетрясение. Зафиксированная магнитуда — 6,4. Об этом 3 февраля сообщили специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. Очаг залегал на глубине 10 км.