Зеленка, поджоги, спецслужбы: кто и как пытается сорвать выборы в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

15 марта в России начались президентские выборы. На избирательных участках уже бросали «коктейли Молотова», заливали урны зеленкой, пели песни и поджигали кабины для голосования. Кто и как пытается сорвать выборы президента РФ, чьи спецслужбы за этим стоят?

Как пытаются сорвать выборы при помощи зеленки

В Москве 20-летняя девушка залила зеленкой урну с бюллетенями. Инцидент произошел на одном из избирательных участков на Алтуфьевском шоссе. Девушка кинула свой бюллетень, вылила в урну жидкость, а потом попыталась сделать фото. Ее задержали на месте и доставили в отделение для допроса. Отмечается, что девушка выкрикивала проукраинские лозунги.

По факту случившегося СК возбудил уголовное дело о воспрепятствовании выборам. Фигурантке может грозить от трех до пяти лет.

Похожий случай произошел в Борисоглебске Воронежской области. Там женщина пришла на участок в Юго-Восточном микрорайоне и во время голосования вылила зеленку в урну с бюллетенями, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным СК, подобное случилось также в Карачаево-Черкесии и в Ростовской области, где уже возбудили уголовное дело.

Согласно последним данным, еще одна девушка залила урну с избирательными бюллетенями в Симферополе. Она пронесла зеленку в пакете из-под сока. Свои действия нарушительница снимала на телефон. Сотрудник полиции не стал ей мешать и наблюдал, пока она дольет зеленку до конца, и лишь потом увел женщину, передает Baza.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Где произошли поджоги на избирательных участках

В Москве женщина подожгла кабинку для голосования. По предварительным данным, это произошло на одном из участков в ЮВАО.

«Судя по видео, она облила ее легковоспламеняющейся жидкостью, подожгла и сразу стала снимать все на телефон, вероятно, чтобы отчитаться перед мошенниками, уговорившими ее на поджог», — пишет Baza.

Инцидент с «коктейлем Молотова» произошел в Московском районе Петербурга, сообщает издание «Фонтанка». По данным источника, 21-летняя девушка бросила бутылку на крыльцо школы № 358, где с утра работают два избирательных участка — УИК-1395 и УИК-1396. Целью нарушительницы был плакат о выборах, ее оперативно задержали.

«Девушка бросила бутылку и успела снять возгорание на телефон, вероятно, чтобы отправить отчет кураторам. Теперь по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий ей может грозить до пяти лет. Или статья о госизмене, если подтвердится, что сделала это она сознательно и по чужой наводке», — отмечается в публикации Telegram-канала «Mash на Мойке».

Еще одна попытка поджога участка произошла в ХМАО. Бутылку с зажигательной смесью бросила жительница Когалыма, она задержана.

При чем здесь украинские спецслужбы

Залившая урну с бюллетенями в Москве 20-летняя девушка заявила правоохранителям, что ее заставили это сделать украинские спецслужбы. Несколько дней назад гражданку «развели» на крупную сумму денег, а 15 марта, обещая вернуть средства, отправили выполнять «секретную миссию», сообщает SHOT.

Девушка, бросившая «коктейль Молотова» на крыльцо школы в Петербурге, на допросе созналась, что задание на поджог она получила от «украинского Telegram-канала», ей обещали заплатить.

По словам главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, многие из тех, кто 15 марта был задержан за залив урн на избирательных участках красящими жидкостями, признались, что делали это за деньги. При этом они сказали, что не знали об уголовной ответственности, отмечает Памфилова.

Она подчеркнула, что все лица, которые напали сегодня на избирательные участки, задержаны, сейчас Следственный комитет возбуждает уголовные дела.

«Мы предупредили все комиссии, чтобы привлекли Росгвардию, чтобы усилили охрану ящиков для голосования, коль пошла эта цепочка. Подонки за деньги из-за рубежа используют других подонков», — заявила глава ЦИК, напомнив, что за подобные нарушения грозит до пяти лет колонии.

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