https://static.news.ru/photo/332428bc-c7ca-11e9-8fb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: UA.KyivPolice/facebook.com

Неизвестные обстреляли офис строительной компании «Мостобуд» в Киеве. Инцидент произошёл минувшей ночью около 1:00 по местному времени.

По предварительным данным, выстрелы велись из ручного противотанкового гранатомёта. В результате обстрела повреждены стёкла на третьем и пятом этажах здания. Полиция разыскивает двух человек, причастных к инциденту. Они скрылись с места происшествия на мопеде. В городе введён оперативный план «Сирена», передаёт РБК .

Ранее News.ru писал, что здание редакции украинского телеканала «112» обстреляли из гранатомёта. Всё произошло в ночь на 13 июля. К зданию редакции в Киеве подъехали двое неизвестных и открыли огонь. В результате обстрела никто не пострадал. Полиция квалифицировала произошедшее как теракт и ведёт розыск злоумышленников. Недалеко от территории телеканала стражи порядка нашли отстрелянный тубус гранатомёта.