Здание консульства Азербайджана обстреляли в Харькове

https://static.news.ru/photo/cc288502-20df-11eb-bbfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Почётное Консульство Азербайджанской Республики в г. Харьков/facebook.com

Консульство Азербайджана в Харькове обстреляли неизвестные. Инцидент произошёл в ночь на 7 ноября, сообщили во внешнеполитическом ведомстве республики.

Там уточнили, что пострадавших нет.

По дверям и окнам консульства было произведено шесть выстрелов. <...> Камеры консульства зафиксировали, что нападавшими были два человека, — сказано в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана.

Уточняется, что нападение произошло около 02:30 ночи.

В МИД республики осудили инцидент. Там заверили, что намерены «взаимодействовать и сотрудничать с местными правоохранительными органами в зарубежных странах, чтобы привлечь к ответственности виновных в таких преступных действиях против граждан Азербайджана и членов местной азербайджанской общины за рубежом».

Правоохранительные органы Харькова возбудили уголовное дело в связи с нападением на здание консульства.

Ранее, как писал NEWS.ru, посольство Азербайджана в Москве направило ноту протеста из-за визита в Нагорный Карабах депутата Госдумы Константина Затулина. Несколько дней спустя аналогичная нота была передана из-за поездки в регион депутата Виталия Милонова.