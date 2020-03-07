Власти Китая сообщили о 70 гражданах, которые находятся под завалом в провинции Фуцзянь. В городе Цюаньчжоу обрушилось шестиэтажное здание гостиничного комплекса.
На первом этаже строения были расположены магазины и кафе. Инцидент произошёл в 14:30 по московскому времени,
На данный момент сотрудники правоохранительных органов и спасатели ведут работы на месте происшествия. Им удалось извлечь из-под завалов 23 человека. Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Полиция устанавливает возможные причины обвала.
Ранее NEWS.ru писал об инциденте в Химках. Там во время пожара обрушилась часть здания спортшколы.
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