https://static.news.ru/photo/5a442fa4-607d-11ea-89fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: wlandzh/twitter.com

Власти Китая сообщили о 70 гражданах, которые находятся под завалом в провинции Фуцзянь. В городе Цюаньчжоу обрушилось шестиэтажное здание гостиничного комплекса.

На первом этаже строения были расположены магазины и кафе. Инцидент произошёл в 14:30 по московскому времени, сообщает ТАСС.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов и спасатели ведут работы на месте происшествия. Им удалось извлечь из-под завалов 23 человека. Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Полиция устанавливает возможные причины обвала.

Ранее NEWS.ru писал об инциденте в Химках. Там во время пожара обрушилась часть здания спортшколы.