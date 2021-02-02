Здание дошкольного учреждения загорелось на севере Москвы

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Пожар начался в здании дошкольного учреждения на Полярной улице в районе Северное Медведково. На место уже прибыли пожарные подразделения, которые приступили к ликвидации возгорания, сообщает ГУ МЧС России по Москве.

Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по данному адресу. По прибытии пожарно-спасательные подразделения приступили к разведке, — заявили в пресс-службе МЧС.

Как сообщал NEWS.ru, пожар в промзоне в московском районе Южное Тушино произошёл 30 января. Инцидент произошёл в в Походном проезде. Пожару был присвоен третий ранг сложности. На территории промышленного предприятия загорелся топливозаправщик.