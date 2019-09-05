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Крушение вертолёта Ми-8 произошло рядом с населённым пунктом Соколовый в Саратовской области. Об этом сообщили в МЧС. На месте работают три единицы техники экстренных служб.

В результате аварии пострадали трое военных. Их доставили в ближайший госпиталь с ожогами, ушибами и многочисленными травмами. Причиной крушения могло стать то, что при взлете Ми-8 зацепился винтами о взлётно-посадочную...