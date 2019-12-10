https://static.news.ru/photo/cf28f7e2-1b49-11ea-8c1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В одной из квартир жилого дома по улице Академика Виноградова на территории Москвы было обнаружено тело девушки, завёрнутое в одеяло. Об этом во вторник, 10 декабря, журналистам сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

По её словам, сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту смерти девушки 1998 года рождения. Иванова подчеркнула, что в настоящее время следователи осматривают место происшествия.

Проводится комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — цитирует Иванову РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что на юго-востоке столицы сотрудники правоохранительных органов задержали безработную женщину, которую подозревают в убийстве мужа. Об этом во вторник, 10 декабря, журналистам рассказали представители городской полиции.