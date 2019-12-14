Фото: Total/facebook.com

Пожар разгорелся около четырёх часов утра на нефтеперерабатывающем заводе Total во Франции. Он расположен в департаменте Приморская Сена.

Надлежащие меры внутреннего реагирования были немедленно приняты. Компетентные власти, а также пожарно-аварийная служба департамента были предупреждены, — сообщает радиостанция France Info со ссылкой на компанию.

В результате ЧП никто не пострадал. Пламя до сих пор тушат.

Total является четвёртой в мире по объёму добычи нефти и газа после Shell, British Petroleum и ExxonMobil. 

Ранее NEWS.ru писал о крупном пожаре, который произошёл на Омском нефтеперерабатывающем заводе, принадлежащем ПАО «Газпром нефть». Кроме того, 4 декабря в Татарстане произошёл пожар на нефтеперекачивающей станции

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