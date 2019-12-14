https://static.news.ru/photo/da0eb1c2-1e52-11ea-9f36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Total/facebook.com

Пожар разгорелся около четырёх часов утра на нефтеперерабатывающем заводе Total во Франции. Он расположен в департаменте Приморская Сена.

Надлежащие меры внутреннего реагирования были немедленно приняты. Компетентные власти, а также пожарно-аварийная служба департамента были предупреждены, — сообщает радиостанция France Info со ссылкой на компанию.

В результате ЧП никто не пострадал. Пламя до сих пор тушат.

Total является четвёртой в мире по объёму добычи нефти и газа после Shell, British Petroleum и ExxonMobil.