Тело несовершеннолетнего с огнестрельными ранениями обнаружено на лестничной площадке жилого дома по улице Ижорского Батальона в Колпинском районе Северной столицы.
В квартире, рядом с которой найдено тело, может находиться вооружённый неизвестный, готовится штурм. На место выехало руководство регионального МВД И СК РФ,
Как писал NEWS.ru ранее, на Кипре супруги из России подали заявление в полицию на соседа-британца, посреди ночи ворвавшегося к ним домой. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 42-летний англичанин пытался попасть в помещение, но россияне не открыли ему. После этого мужчина разбил стеклянную дверь на балконе и проник внутрь. Он стал крушить мебель, затем побежал на кухню, схватил нож и напал на 47-летнего гражданина РФ.
Добавьте наши новости в избранные источники