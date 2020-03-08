https://static.news.ru/photo/3b8ff906-60bb-11ea-9ea7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тело несовершеннолетнего с огнестрельными ранениями обнаружено на лестничной площадке жилого дома по улице Ижорского Батальона в Колпинском районе Северной столицы.

В квартире, рядом с которой найдено тело, может находиться вооружённый неизвестный, готовится штурм. На место выехало руководство регионального МВД И СК РФ, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. По неподтвержденной информации, жильё принадлежит судье Колпинского райсуда города, сообщает ТАСС.

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