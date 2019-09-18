https://static.news.ru/photo/8709fd7a-d9e1-11e9-8d1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Mikhailov/Global Look Press

Напавший на людей в Крыму волк был заражён бешенством. Об этом 18 сентября журналистам сообщил руководитель департамента лесного, охотничьего хозяйства и регулирования пользования биоресурсами Министерства экологии и природных ресурсов региона Владимир Капитонов.

Он отметил, что после нападения заражённое бешенством животное было застрелено.

Капитонов отметил, что диагноз волку поставили специалисты исходя из результатов исследования, поступивших 17 сентября.

Глава ведомства подчеркнул, что эти звери, как правило, ведут ночной образ жизни. Однако нападение волка в Крыму на людей было совершено днём.

Это косвенно объясняет, что хищник был болен. Сначала он напал на подворье и начал «давить» собак. Хозяйка вышла во двор, чтобы отогнать его, и была искусана. Затем хищник пошёл вверх по реке Ангара и напал на двух водителей-дальнобойщиков, — приводит слова Капитонова РИА Новости .

Он подчёркивает, что мужчины серьёзно пострадали, несмотря на мощное телосложение. Один из дальнобойщиков буквально пытался задушить хищника.

Капитонов уточняет, что этот инцидент можно считать явлением исключительным. По его словам, в последний раз подобный случай был зафиксирован в начале 2000-х годов.

Как ранее писал News.ru, три человека в Симферопольском районе Крыма после нападения волка госпитализированы.