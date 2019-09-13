Силовики Амурской области задержали жителя Благовещенска. Мужчина подозревается в убийстве.
По версии следователей, он поссорился со своей жертвой во время застолья и нанёс оппоненту телесные повреждения. Полученные травмы оказались смертельными. По информации стражей порядка, возможный преступник решил закопать тело в огороде, чтобы скрыть следы преступления.
В настоящее время фигурант дал признательные показания. Его заключили под стражу по решению суда, передаёт
Ранее News.ru сообщал, что столичный главк СКР предъявил обвинения двум мужчинам в преступлениях, предусмотренных статьями 111 и 162 УК РФ. По данным следствия, они совершили разбойное нападение на жителя Зеленограда.