https://static.news.ru/photo/ed1b9800-d601-11e9-b2ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: amur.sledcom.ru

Силовики Амурской области задержали жителя Благовещенска. Мужчина подозревается в убийстве.

По версии следователей, он поссорился со своей жертвой во время застолья и нанёс оппоненту телесные повреждения. Полученные травмы оказались смертельными. По информации стражей порядка, возможный преступник решил закопать тело в огороде, чтобы скрыть следы преступления.

В настоящее время фигурант дал признательные показания. Его заключили под стражу по решению суда, передаёт официальный сайт СУ СК РФ по Амурской области.

Ранее News.ru сообщал, что столичный главк СКР предъявил обвинения двум мужчинам в преступлениях, предусмотренных статьями 111 и 162 УК РФ. По данным следствия, они совершили разбойное нападение на жителя Зеленограда.