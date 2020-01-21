https://static.news.ru/photo/8ec2962e-3c67-11ea-910c-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Тропников Фото: МЧС Республики Коми

Залуженный спасатель России Дмитрий Тропников скончался в Сыктывкаре в бассейне фитнес-клуба. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального ГУ МЧС.

В бассейне скончался Дмитрий Тропников, который является заслуженным спасателем России, — заявили в МЧС.

Уточняется, что инцидент произошёл 21 января во время плавания. По данному факту СК России по Республике Коми организовал проверку.

Как ранее писал NEWS.ru, врачи борются за жизнь семилетнего мальчика из Всеволожска, который впал в кому после того, как захлебнулся на тренировке в бассейне.