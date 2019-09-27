https://static.news.ru/photo/e1f43c98-e123-11e9-9472-fa163e074e61_660.jpg Фото: Актриса Елена Терновая Official Group/vkontakte

Заслуженная артистка России Елена Терновая, сыгравшая в сериале «Улицы разбитых фонарей», пострадала в ДТП на юге Санкт-Петербурга.

Авария произошла 27 сентября в 11:55 по московскому времени. Терновая, управлявшая Hyundai Solaris, врезалась в двигавшийся в попутном направлении автомобиль Kia «Яндекс.Такси», а затем въехала в силовое ограждение, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Петербурга.

Оба водителя авто были госпитализированы в больницу. В данное время выяснятся подробности ДТП.

Ранее News.ru писал, что не выжил после ДТП режиссёр сериала «Закон каменных джунглей» Игорь Хомский. В Юрьевском переулке в Москве каршеринговый автомобиль, на котором передвигался мужчина, влетел на полном ходу в припаркованный КамАЗ. По предварительным данным, режиссёр не справился с управлением. Он скончался ещё до приезда скорой от полученных травм.