Не по-соседски: москвич зашёл на чай и стал обвиняемым в изнасиловании

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Московские полицейские задержали мужчину, которого в насильственных действиях обвинила живущая по соседству школьница. По словам 16-летней девушки, мужчина зашёл выпить чаю, однако общение переросло в приставания.

Сосед по лестничной клетке, как позже рассказала потерпевшая, стал трогать её за интимные части тела и склонил к оральному сексу. В какой-то момент она объяснила ему, что ей нужно сходить в магазин и выпроводила гостя из квартиры, передаёт РЕН ТВ.

После того, как за ним закрылась дверь, девушка позвонила отцу и рассказала о произошедшем.

Ранее, как писал NEWS.ru, житель Москвы обратился в полицию с заявлением об изнасиловании. Однако некоторое время спустя мужчина признался, что придумал от расстройства, что у него был день рождения, а его никто не поздравил.