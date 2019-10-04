https://static.news.ru/photo/b4060964-e69c-11e9-88f9-fa163e074e61_660.jpg Владимир Александров Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Защита замглавы «Аэрофлота» Владимира Александрова обжаловала его арест по делу о хищении 250 миллионов рублей.

Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Андрей Гривцов.

Ранее суд взял под стражу Владимира Александрова. Его подозревают в мошенничестве. По предварительным данным, ущерб от действий задержанных исчисляется 250 млн рублей.

Также под арест до 30 ноября отправили обвиняемых в мошенничестве вместе с Александровым председателя адвокатской коллегии «Консорс» Александра Сливко, адвоката коллегии Дину Кибец и бывшего руководителя юридического департамента «Аэрофлота» Татьяну Давыдову.

Как писал News.ru, заместитель генерального директора авиакомпании «Аэрофлот» Владимир Александров отказался от сделки со следствием.