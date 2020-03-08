https://static.news.ru/photo/6456bca8-613d-11ea-b5eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат подростка, подозреваемого в убийстве 14-летнего школьника в Санкт-Петербурге, заявил о намерении сотрудничать со следствием. Семья также выразила готовность оказывать необходимую помощь родным убитого.

Будем оказывать содействие и помощь семье погибшего. Также намерены сотрудничать со следствием, — сообщил ТАСС адвокат подозреваемого Артём Баконин.

По данным источника в следственных органах, подростка ещё не допрашивали. Ранее сообщалось, что следствие будет ходатайствовать о домашнем аресте несовершеннолетнего.

Как писал NEWS.ru, убийство произошло в одном из домов на улице Ижорского Батальона в петербургском районе Колпино. Тело 14-летнего школьника было обнаружено с огнестрельным ранением головы. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что убийство произошло в квартире судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции. В преступлении подозревается его сын.