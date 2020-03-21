https://static.news.ru/photo/fd5132ae-6b50-11ea-bc14-fa163e074e61_660.jpg Обстановка около дома на Волоколамском шоссе, где было совершено тройное убийство Фото: Мобильный репортёр/АГН «Москва»

Москвич Станислав Иванов, который зарезал жену и её родителей на глазах детей, несколько дней до совершения убийства не мог уснуть. Мужчина испытывал психологические трудности из-за проблем на работе. Об этом журналистам сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что мужчина работал в крупной аудиторской компании. Из-за проблем на работе Иванов довёл себя до такого состояния, что ему пришлось вызывать на дом врачей. Это произошло за день до убийства.

Врачи вкололи ему транквилизатор, чтобы он немного успокоился и перестал нервничать, а затем уехали. На следующий вечер Иванов позвонил своей матери и попросил срочно приехать к нему домой. Женщина выполнила просьбу сына. Она приехала и увидела, как Иванов ходит по квартире весь в крови, передаёт LIFE SHOT.

Как ранее писал NEWS.ru, в Москве дети трёх и восьми лет стали свидетелями убийства их матери и её родителей. Инцидент произошёл в районе Волоколамского шоссе. По данным Telegram-канала «112», мужчина напал на свою жену с ножом, а потом расправился с её родителями.