https://static.news.ru/photo/44a879ce-d85c-11e9-b770-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Житель Москвы сознался на допросе в жестоком убийстве матери. Сыщики намерены выйти в суд с ходатайством об аресте.

Преступление было совершено в квартире в Чертаново в ночь на 15 сентября. По данным следствия, мужчина 48 лет нанёс своей 73-летней матери пять ножевых ранений «на почве личных неприязненных отношений». Она скончалась на месте.

Ему предъявлено обвинение в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Сегодня следователи ходатайствуют перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении столичного управления СКР.

Ранее следователи СУ СКР по Республике Башкортостан задержали 17-летнюю жительницу города Салават. Девушку подозревают в убийстве её семилетней сестры, которая мешала ей делать уроки, писал News.ru.