Заразившийся COVID российский турист умер в Турции

Российский турист, впавший в кому в Турции, скончался в больнице. Трагическую новость подтвердила его дочь Анастасия. Дмитрий Япрынцев ушёл из жизни 25 ноября, пишет NewsBash. До этого он был госпитализирован с двусторонней вирусной пневмонией.

Сильный кашель у мужчины начался ещё в начале путешествия. Семья решила прервать отпуск и вернуться в Россию, однако прямо по дороге в аэропорт Дмитрию стало плохо и он едва не упал в обморок. Прибывшие медики забрали его в больницу. Там ему диагностировали COVID и тяжёлое поражение лёгких.

25 ноября Япрынцев скончался, родные мужчины обратились к властям с просьбой помочь транспортировать тело на родину.

Ранее сообщалось, что в летевшем из Египта в Россию самолёте нашли мёртвого россиянина. Тело мужчины обнаружили в туалете почти сразу после взлёта. Медики, которые находились на борту среди пассажиров, помочь не смогли. Самолёт сел в ближайшем аэропорту в Каире.

Позже выяснилось, что погибший 48-летний автомеханик заперся в туалете, когда самолёт начал набирать высоту. Его пропажу заметили стюардессы. У мужчины после ДТП в Таиланде были проблемы с психикой.