Заразившая коллег инфекционист со Ставрополья вылечилась от COVID-19

Скрывшая ото всех свою поездку в Испанию врач-инфекционист со Ставрополья Ирина Санникова вылечилась от коронавирусной инфекции. Однако она по-прежнему находится в больнице и лечится от осложнений, вызванных COVID-19.
Она не выписана, долечивается по поводу осложнений. От коронавируса она уже излечилась, — сообщил источник РИА Новости.
По состоянию на 12 апреля в Ставропольском крае зарегистрировано 74 подтверждённых случая коронавирусной инфекции и два летальных исхода.
Ранее NEWS.ru писал, что главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова была снята с должности. Женщина, скрывшая свою поездку в Испанию и вышедшая на работу, завезла в регион первый случай коронавируса. Против медика СК возбудил уголовное дело за халатность и сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей.