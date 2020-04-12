Заразившая коллег инфекционист со Ставрополья вылечилась от COVID-19

Три человека стали жертвами ЧП в Самаркандской области Узбекистана, где в одном из жилых домов взорвался газ. Об этом сообщили в МЧС страны.

В результате частичного обрушения здания погибли три человека, еще четверо получили ранения различной степени тяжести, — говорится в Telegram-канале ведомства. Трагедия произошла рано утром, около 07:00 (05:00 мск). По предварительной...