https://static.news.ru/photo/555a127e-64f6-11ea-bb07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Шанхая выявили два новых завозных случая коронавируса. Больными оказались граждане Китая, которые прибыли из США и Италии. Один из них летел с пересадкой в Москве.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на городской Комитет по вопросам гигиены и здравоохранения, житель восточной провинции Чжэцзян прибыл в Шанхай 11 марта, вылетев из Болоньи через Москву. Симптомы заболевания у него выявили сразу на пограничном пункте. Пассажира направили на обследование в медучреждение, где было подтверждено заражение коронавирусом.

Второй заболевший, житель южной провинции Гуандун, прилетел в Шанхай из США через Гонконг 10 марта. Он по собственному желанию начал проходить карантин в домашних условиях. Симптомы заболевания у него проявились 12 марта, анализы также показали наличие коронавируса нового типа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пандемия нового типа коронавируса в мире может закончиться к концу мая. Об этом заявил глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань. По его словам, для быстрой победы над недугом мобилизовать все силы должны на всех континентах.

По данным на утро 13 марта, коронавирусом заразились более 131 тысячи человек, скончались почти 5 тысяч. За последние сутки в России зафиксировали шесть новых случаев заражения: четыре в Москве и по одному в Краснодарском крае и Калининграде. На данный момент есть данные о 32 заболевших COVID-19 на территории РФ.