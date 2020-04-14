Заражённый коронавирусом 37-летний физик скончался в Коммунарке

https://static.news.ru/photo/7410c40c-7e63-11ea-8a67-fa163e074e61_660.jpg Данила Тлисов Фото: danila.tlisov/facebook.com

Научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН, 37-летний физик Данила Тлисов 14 апреля скончался в столичной больнице в Коммунарке. Ранее у него было диагностировано заражение коронавирусной инфекцией.

О смерти физика сообщили сотрудники пресс-службы института. Отмечается, что Данила Тлисов работал в Женеве и принимал участие в опытах Европейской организации по ядерным исследованиям.

Учёный вернулся в Москву 22 марта. После этого он сел на карантин. Через некоторое время Тлисов почувствовал себя плохо. Бригада врачей 4 апреля доставила физика в больницу в Коммунарке. Позднее у него был диагностирован коронавирус, хотя первые два теста показали отрицательный результат.

Для Института это большая потеря. Данила был отличным специалистом и перспективным учёным, вносящим большой вклад в работу коллабораций CMS и NA64 в ЦЕРНе. Мы выражаем самое искреннее соболезнование супруге Ирине и всем близким Данилы, — говорится на сайте ИЯИ.

В настоящий момент коронавирусная инфекция в России диагностирована у 21102 человек, за последние сутки на 2774 случаев больше, 1470 человек выздоровели, скончались 170 человек.

В Москве 13002 заболевших, 1016 выздоровели, 95 умерли.

Ранее NEWS.ru передавал, что 68-летняя женщина, приехавшая из Москвы в Ульяновск, скончалась в местной больнице. Медики диагностировали у неё коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.