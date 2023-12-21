Зараженные дети в поезде Тюмень — Адлер: кто погиб, причастна ли Украина Скончалась девочка из поезда Тюмень — Адлер, где заразились 125 детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 120 детей сняли с поезда Тюмень — Адлер и госпитализировали в инфекционную больницу. Чем они заразились, есть ли погибшие, как связана с инцидентом Украина?

Что известно об отравлении детей в лагере в Тюмени

Из поезда Тюмень — Адлер в Саратовскую областную инфекционную больницу сегодня ночью, 21 декабря, доставили 125 детей. Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, в дороге одному из них стало плохо — у ребенка поднялась высокая температура. Врачи решили изолировать контактных — прямо с поезда на автобусах детей увезли в медучреждение. 30 из них госпитализировали с температурой.

Скончался один ребенок — 12-летняя девочка. Источник уточняет, что она потеряла сознание, когда поезд проезжал Пензу.

«Ребята ездили в детский лагерь „Олимпийская ребячка“ в Тюмени — пробыли там с 12 по 19 декабря, пятеро детей заболели уже тогда. Симптомы: температура, насморк, боль в горле. У умершей девочки их не было. Она потеряла сознание, когда поезд ехал через Пензу. Врачи не смогли ей помочь», — пишет Ural Mash.

По информации источника РЕН ТВ, дети пили чистую воду и ели четыре раза в день, еду готовили в вагоне-ресторане. Директор ресторана и повар утверждают, что продукты были свежие.

От чего умерла девочка в поезде Тюмень — Адлер

Минздрав РФ подтвердил смерть 12-летней девочки.

Telegram-канал РЕН уточняет, что она почувствовала себя плохо и сказала об этом старшей группы. Ее осмотрела медсестра и дала таблетку. На утро следующего дня, 20 декабря, у девочки поднялась температура до 39, ей дали жаропонижающее, после чего температура спала.

«Вечером, около 19 часов, ребенок потерял сознание. Поезд остановили на станции Колышлей (Пензенская область) и вызвали скорую помощь, но реанимировать ее не смогли. Девочка скончалась», — пишет РЕН ТВ.

Следователи СК по Пензенской области возбудили уголовное дело по факту смерти девочки в поезде дальнего следования, сообщили в ведомстве.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В каком состоянии дети, чем они заболели

У заболевших детей из поезда Тюмень — Адлер выявили грипп А, сообщает Роспотребнадзор.

По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, около 60 детей имеют признаки ОРВИ.

«У 15 из них лабораторно подтвержден грипп А. Состояние у всех удовлетворительное. Им оказывают всю необходимую помощь. Сопровождающие взрослые находятся вместе с ними», — пишет глава региона в своем Telegram-канале.

В то же время Ural Mash сообщает, что у шестерых детей перед посадкой на поезд Тюмень — Адлер была высокая температура, но в медпункте лагеря им разрешили ехать так.

«Заболевших посадили в две ячейки плацкарта и закрыли занавеской. Через полдня жаловаться на состояние стали остальные дети — у всех поднялась температура до 37. Их переселили в отдельные вагоны», — уточняет Telegram-канал.

По данным Ural Mash, девять детей находятся в тяжелом состоянии.

«Девять детей увезли на скорой, их состояние тяжелое. Остальных разделили на группы с симптомами и без, они на карантине в Саратовской инфекционной больнице», — добавляет источник.

Была ли это диверсия Украины

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с NEWS.ru заявил, что в поезде был кто-то зараженный.

«Если дети ехали вместе в одном вагоне, то штамм вируса гриппа A заразный. Такое возможно. Источником заражения является зараженный ребенок, кто-то подсел зараженный. В Роспотребнадзоре изучают ситуацию и четко дифференцировали. К сожалению, погибла девочка, очень неприятно. Я надеюсь, остальные выздоровеют, и все будет в порядке», — заявил спикер.

Известно, что находившиеся в поезде Тюмень — Адлер дети родом из ЛНР.

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