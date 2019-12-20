Следственный комитет завёл уголовное дело из-за конфликта, произошедшего после школьной дискотеки «Тает лёд под Новый год» в городе Апатиты Мурманской области. По официальной версии, дети слегка покалечили полицейских. Последние якобы увидели у кого-то из подростков пиво, а также услышали нецензурную брань и решили вмешаться. Родители уверяют, что в случившемся виноваты силовики, которые вели себя слишком грубо. NEWS.ru собрал подробности этого инцидента, а также обратил внимание, что за последнее время это далеко не первый конфликт между представителями правопорядка и несовершеннолетними.

Версии властей, очевидцев и родителей

Инцидент в Апатитах случился вечером 20 декабря на площади перед городским дворцом культуры. Как сообщает «ХибИнформБюро», с 18:00 до 21:00 в ДК проходила школьная дискотека с возрастным цензом «12+». Её организаторы позвонили в единую дежурно-диспетчерскую службу и проинформировали, что после завершения мероприятия у здания соберётся толпа из нескольких десятков подростков. Судя по всему, педагоги или родители не планировали сопровождать своих детей поздним вечером, отдав эту почётную обязанность на откуп казённому вниманию людей в погонах.

Сообщение после звонка из ДК поступило в дежурную часть местного отдела МВД, представители которого направили к зданию два наряда ППС. Силовики якобы заприметили в толпе юношу с банкой пива, который к тому же громко ругался матом и не реагировал на замечания. Нарушителю предложили пройти в отдел, но подросток, как уверяют полицейские, оказал сопротивление. Завязалась драка, к которой подключились и другие школьники. Они повалили «городовых» на землю и принялись пинать их.

У одного стража порядка диагностировали сотрясение головного мозга, второму — им оказался стажёр — досталось несколько ударов кулаками по голове. Госпитализация им не потребовалась, судмедэкспертиза устанавливает степень тяжести причинённого здоровью вреда. Как пишет издание «Регион online» со ссылкой на источник в медицинских кругах Мурманской области, помощь врачей также понадобилась двум юношам и одной девушке.

Некоторые родители участников инцидента пожаловались в СК на действия полиции. По их мнению, представители силовых служб якобы стали «задирать» подростков, мирно расходившихся по домам вместо того, чтобы просто присмотреть за детьми со стороны.

По одной из версий, спровоцировать конфликт могло поведение охранника на дискотеке, с которым якобы повздорил один из школьников.

Охранник докопался до парнишки из-за того, что тот в раздевалку прошёл и сказал, что набьёт ему лицо. Это услышала пара ребят, и позвали поговорить. Подъехали сотрудники полиции, среди которых нашёлся самый смелый и сильный, начавший хватать молодых, — цитирует murmansk.kp.ru местного жителя Владимира Василькова.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на директора ДК Ольгу Бигоцкую, дискотека собрала большое количество старшеклассников со всего города.

Полиция предупредила нас, что они приедут где-то без двадцати девять, они, собственно, и приехали в полдевятого. У нас дискотека закончилась, это школьники, им домой уже пора. Они все спокойно вышли, потом вроде как разошлись. Осталась небольшая группа мальчишек, — сообщила Бигоцкая.

Оставшиеся возле ДК, по её словам, были «уже взрослые», у которых «что-то произошло» с полицией.

Если по безопасности — у нас тут охрана стоит. У нас кнопки вызова полиции есть. Вроде всё предусмотрено. Музыка была подобрана хорошая, они пели, танцевали, радовались. Никто не ожидал такого конфликта. А дрались они когда уже мальчишки вышли на улицу. Видимо, показывали, какие они крутые, — добавила директор ДК.

Также Ольга Бигоцкая подчеркнула, что на дискотеке не было замечено пьяных старшеклассников. Она не исключила, что если полиция заметила у кого-то из подростков на площади пиво, то это могли быть ребята со стороны.

В главке МВД по Мурманской области после случившегося назначили служебную проверку. В связи с получением травм сотрудниками ведомства материалы переданы в региональное управление СК для принятия процессуального решения. Ведомство под руководством Александра Бастрыкина вскоре объявило , что следственный отдел по городу Апатиты завёл уголовное дело «по факту применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей» (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Следователи установили и допросили подростков, которые, по их мнению, причастны к драке с полицейскими. Ведомство не раскрывает их количество, в СМИ указывается, что представители Росгвардии после инцидента доставили в отдел полиции «Апатитский» девятерых школьников. Там один из них якобы продолжил вести себя вызывающе и комментировать действия силовиков нецензурными выражениями.

Драки, пытки и угрозы

До истории в Апатитах происходили не менее резонансные конфликты между несовершеннолетними и представителями правоохранительных ведомств. Так, 6 июня драка детей и силовиков со стрельбой случилась в школе № 54 в Грозном. Инцидент, также как и в Апатитах, попал на видео.

Конфликт возник в день обязательного госэкзамена для девятиклассников, его причиной якобы стала найденная у кого-то из школьников шпаргалка, после чего работу аннулировали, а самого провинившегося охрана вывела на улицу. По некоторым данным, замечание старшекласснику сделал сотрудник силовых структур. Ученику не понравился его тон, за школьника вступился его друг, после чего одного из подростков якобы ударил по лицу силовик, что и спровоцировало потасовку. Источник в правоохранительных органах Чечни заявлял, что страж порядка якобы сказал что-то матери девятиклассника, а тот вступился за неё и получил удар.

По словам директора школы № 54 Мадины Берсановой, изначально полицейские в конфликте не участвовали и приехали после того, как она сама вызвала их.

В итоге прокуратура Старопромысловского района Грозного составила протоколы на родителей участников массовой драки по статьям КоАП «Ненадлежащее воспитание ребёнка». Главе департамента образования чеченской столицы вынесли представление. Как писал NEWS.ru, по факту стрельбы во время инцидента СК организовывал проверку. О её результатах не сообщалось.

Помимо массовых драк, в 2019 году силовики избивали и даже убивали подростков, а также обещали создавать им определённые проблемы.

Так, в конце августа в Брянске скончался 17-летний школьник Иван Вахрушин, который впал в кому после конфликта с сотрудником полиции. На последнего завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По данным следствия, 13 августа 2019 года работник МВД в состоянии опьянения находился в кафе в посёлке Локоть Брянской области, где в ходе ссоры избил юношу, которого доставили в медучреждение с внутричерепной гематомой.

Помимо этого, в городе Колпино Ленинградской области сотрудники отдела полиции пытали 17-летнего подростка Вадима Коваля. В конце мая молодого человека заподозрили в магазинной краже, которую он не совершал. Полицейские ничего у мальчика не нашли, да и на видеозаписи, которую его матери показали в супермаркете, момента предполагаемого преступления не было.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на это, сотрудница магазина написала заявление, в котором обвинила подростка в том, что он «громко шумел, кричал, размахивал руками, учинил драку, выражался нецензурной бранью, на неоднократные замечания не реагировал». Ребёнка доставили в отдел полиции, где силовики не дали ему связаться с родителями, стали избивать, в том числе ногами по голове. Также силовики угрожали ему изнасилованием при помощи резиновой дубинки, требуя признаться в краже.

Молодой человек ни в чём не сознался и не подписал явку с повинной. В итоге его отпустили, а затем на скорой отвезли в больницу, где диагностировали сотрясение мозга, травмы живота и грудной клетки, а также многочисленные ушибы и гематомы. СК завёл по факту пыток Вадима Коваля уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». В его рамках задержали сотрудников ППС Евгения Аунинга и Алексея Заброду, которые сознались в содеянном. До этого в ведомстве отказывались признавать причастность к пыткам, уверяя, что подростка якобы избили охранники супермаркета.