Запись переговоров с танкера в Азовском море появилась в Сети

https://static.news.ru/photo/684f7dae-1646-11eb-89b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs. ru/Global Look Press

Запись переговоров сотрудников МЧС с экипажем танкера, где произошёл взрыв, появилась в Сети. ЧП произошло в Азовском море на судне «Генерал Ази Асланов» под российским флагом, принадлежащем компании Palmali.

Взрыв произошёл в балласте на пустом танкере, направлявшемся в Ростов-на-Дону. Судно накренилось, идёт поиск людей. Как следует из записи переговоров, десять человек из 13 членов экипажа спаслись, ещё троих ищут под обломками.

Поиски под обломками результатов не дали. В данный момент с левого борта подошел буксир «Сириус», пересаживает людей. Судно в балласте. Следовали из нейтральных вод в порт Ростова. Машины не в работе, полная потеря управления, — докладывает экипаж обстановку сотрудникам краевого МЧС.

По предварительным данным, на борту судна велась сварка, сообщает Пятый канал. Она и стала причиной взрыва. Ударной волной троих членов экипажа отбросило за борт. Отмечается, что тёмное время суток может затруднить поиск людей, хотя в зоне происшествия стоит хорошая погода.

К месту аварии направлены два буксира, спасательный катер Морспасслужбы, из Геленджика вылетел вертолёт Ми-8. Утечки топлива нет, спасатели опасаются, что накренившийся танкер может затонуть. Сейчас они пытаются зацепить судно и подтянуть его к берегу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что губернатор Красноярского края Вениамин Кондратьев заявил о готовности задействовать санавиацию для помощи морякам с терпящего крушение в Азовском море танкера «Генерал Ази Асланов». В настоящий момент в регионе организована работа оперативного штаба.