Зампрокурора московского округа Махова задержали за взятку

https://static.news.ru/photo/e07a6df6-3938-11eb-8737-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместителя прокурора Зеленоградского административного округа Москвы Александра Махова задержали по подозрению в получении крупной взятки.

Отделом по обеспечению собственной безопасности и физической защиты прокуратуры Москвы, ГСУ СК по Москве и УФСБ России по Москве и Московской области проведены совместные проверочные мероприятия, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении заместителя прокурора Зеленоградского административного округа Александра Махова, — сообщили ТАСС в прокуратуре Москвы.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Ранее четырёх старших офицеров полиции арестовали в столице по делу о взятках, которые они получили за помощь в съёмках фильма, посвящённого маньяку Андрею Чикатило. Сотрудники правоохранительных органов за деньги перекрывали улицы для транспорта и пешеходов.

Как писал NEWS.ru, сотрудницу полиции в звании майора юстиции задержали в Москве. Ей инкриминируют получение взятки за непривлечение гражданина, подозреваемого в совершении кражи, к уголовной ответственности. Она будет уволена «по отрицательным мотивам», сообщили в столичном главке МВД. В ведомстве уточнили, что непосредственные руководители задержанной будут привлечены к дисциплинарной ответственности.