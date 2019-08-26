https://static.news.ru/photo/7250fd36-c805-11e9-b88a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Заместитель прокурора Шатойского района Чечни Денис Хучиев задержан в московском аэропорту «Внуково». Во время процедуры досмотра личных вещей у него в сумке был найден белый порошок, похожий на наркотическое вещество.

Подозрения подкрепили вызванные на место инцидента кинологи со специально обученной собакой.

Сам Хучиев на вопросы отвечать не спешил, пытаясь указать на свой статус и показывая служебное удостоверение. Однако это ему не помогло.

Порошок был упакован в несколько пакетов. Сейчас вещество изъято и направлено на экспертизу, — сообщил « КП » источник в правоохранительных органах.

Известно, что Хучиев должен был лететь в Назрань. Следователям он сказал, что порошок — это лекарство, которое его попросили передать для ребёнка с онкологическим заболеванием.

Ранее, как писал News.ru, украинские полицейские пресекли деятельность международного синдиката, поставлявшего наркотики из стран Латинской Америки в Западную Европу. Они изъяли около 400 км кокаина на $60 млн.