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Заместитель мэра Ярославля по вопросам градостроительства и архитектуры Ринат Бадаев задержан за взятку. Детали происшествия пока не раскрываются, СК не комментирует произошедшее.

Пресс-служба мэрии также отказывается от комментариев, ссылаясь на отсутствие информации, пишет ТАСС. Известно, что Бадаев до назначения в мэрию областного центра работал в администрации Переславля-Залесского.

Он также был заместителем мэра по вопросам градостроительства. В начале 2019 года чиновник приступил к работе в мэрии Ярославля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава МВД Республики Коми генерал-майор полиции Виктор Половников задержан в качестве подозреваемого по коррупционному преступлению.