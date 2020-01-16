Заместитель мэра Ярославля по вопросам градостроительства и архитектуры Ринат Бадаев задержан за взятку. Детали происшествия пока не раскрываются, СК не комментирует произошедшее.
Пресс-служба мэрии также отказывается от комментариев, ссылаясь на отсутствие информации,
Он также был заместителем мэра по вопросам градостроительства. В начале 2019 года чиновник приступил к работе в мэрии Ярославля.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава МВД Республики Коми генерал-майор полиции Виктор Половников задержан в качестве подозреваемого по коррупционному преступлению.
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