Фото: Типичная Кубань/vk.com

Погибшими при крушении вертолёта Ми-28Н на Кубани являются замкомандира полка по лётной подготовке и командир эскадрильи.

Оба офицеры вертолётной воинской части в Кореновске. Один — подполковник, другой — майор, оба местные. Хоронить, скорее всего, будут здесь, — передаёт сообщение источника ТАСС.

В четверг, 12 декабря, источник в АПК Краснодарского края рассказал журналистам, что специалисты нашли бортовые самописцы военного вертолёта, потерпевшего крушение на Кубани, писал NEWS.ru.

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