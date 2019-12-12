Фото: Типичная Кубань/vk.com

Столкновение пассажирских автобусов произошло на трассе в Кении. В результате погибли по меньшей мере семь человек, 60 получили ранения.

Инцидент произошёл в городе Султан Хамуд, когда следовавший в Момбасу автобус протаранил другой, направлявшийся в Найроби, сообщает K24 TV со ссылкой на полицию. Причины ДТП выясняются, на месте аварии работают...