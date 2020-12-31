Заминированный автомобиль взорвался на рынке на северо-востоке Сирии

https://static.news.ru/photo/57ab3c66-4cf8-11eb-8cd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Xinhua/Global Look Press

Начинённый взрывчаткой автомобиль взорвался на рынке в городе Рас Эль-Айн в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии, есть раненые и погибшие.

Государственный телеканал Al Ekhbariya со ссылкой на осведомлённые источники сообщил , что взрыв произошёл недалеко от места, где дислоцированы турецкие силы «и подконтрольные им наёмники». Количество жертв и пострадавших телеканал не приводит.

По данным агентства SANA, 2 января в городе Эль-Хасака, административном центре одноимённой провинции, произошёл ещё один взрыв. Неизвестный бросил в толпу людей ручную гранату, пострадали шестеро гражданских лиц, среди них есть женщины.

Как передавал NEWS.ru, 30 декабря 2020 года 28 человек погибли при террористической атаке на автобус с мирными гражданами в Сирии. Инцидент произошёл около 16:00 (15:00 мск) на трассе Дейр-эз-Зор — Пальмира в районе поселения Кабажеб. 13 пассажиров автобуса получили ранения различной степени тяжести.