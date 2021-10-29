Заминированная машина взорвалась у аэропорта в йеменском Адене

Автомобиль взорвался рядом с международным аэропортом в Адене на юге Йемена. Транспортное средство было начинено взрывчаткой. В результате ЧП не менее 10 человек погибли, передаёт РЕН ТВ.

Инцидент произошёл в управе Хормаскар на востоке города. По данным телеканала Al Arabiya, теракт пока называют основной версией случившегося. На месте происшествия работают экстренные службы. Точных данных о погибших и пострадавших пока нет.

Очевидцы рассказали, что машина взорвалась у первых ворот аэропорта. Недалеко находится гостиница.

Ранее стало известно, что заминированный автомобиль взорвался на сирийско-турецкой границе. ЧП произошло в городе Аазаз (САР). Машина в момент инцидента была на местном рынке. Погиб один человек, ещё 27 получили ранения.