Замглавы Воскресенска задержали по подозрению в получении взятки

В Воскресенске на рабочем месте задержали заместителя главы округа Александра Савкина. Его подозревают в получении крупной взятки от предпринимателя, пишет РЕН ТВ.

По предварительной информации, Савкин мог получить деньги от бизнесмена за подряд. Средства просил переводить себе на банковскую карту, на этом чиновник и попался. Точный размер взятки не называется.

Чиновник курировал вопросы благоустройства и дорожного хозяйства. Если подозрения подтвердятся, то Савкин лишится своей должности, также в отношении него могут возбудить уголовное дело. На текущий день специалисты устанавливают все детали произошедшего. Другие подробности не уточняются.

Ранее замминистра транспорта Владимир Токарев был задержан и помещён в изолятор временного содержания. В его доме и служебном кабинете прошли обыски. Были изъяты цифровые носители информации, документация и иные предметы, имеющие доказательственное значение. Кроме того, произведены обыски в жилище ещё одного фигуранта уголовного дела.

Токареву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере). Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Ущерб по делу Токарева составляет более 500 млн рублей.