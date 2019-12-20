https://static.news.ru/photo/d2d8ec26-2346-11ea-9efa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместителя начальника ОМВД РФ по Кемскому району (Республика Карелия) Дмитрия Перфильева обнаружили мёртвым. У него остались супруга и две дочери. Силовику было 34 года.

Он был очень хорошим братом, любящим отцом и мужем, — рассказала его сестра.

По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством в бане. 19 декабря он не вышел на службу, передаёт радиостанция «Говорит Москва». Незадолго до смерти покойный начал трансляцию в Сети, употребил спиртное и спел несколько песен под гитару, говорится в сообществе «Омбудсмен полиции» в социальной сети «ВКонтакте». Тело нашли 20 декабря 2019 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что солдат-срочник в карауле покончил с собой на железнодорожной станции Иркутск-Сортировочный. Военнослужащему было 20 лет.