Заместителя начальника ОМВД РФ по Кемскому району (Республика Карелия) Дмитрия Перфильева обнаружили мёртвым. У него остались супруга и две дочери. Силовику было 34 года.
Он был очень хорошим братом, любящим отцом и мужем, — рассказала его сестра.
По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством в бане. 19 декабря он не вышел на службу,
Ранее NEWS.ru сообщал, что солдат-срочник в карауле покончил с собой на железнодорожной станции Иркутск-Сортировочный. Военнослужащему было 20 лет.
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