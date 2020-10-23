Замглавы Московской таможни задержали при получении взятки

https://static.news.ru/photo/67dda4f8-1516-11eb-857c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Заместитель руководителя Московской таможни — начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Сергей Цуканов был задержан сотрудниками ФСБ при получении взятки в 500 тысяч рублей.

Знакомый таможенника сотрудник фирмы, действующей в интересах ООО «Меховой мир», сообщил Цуканову, что его подчинённые якобы необоснованно изъяли товары у компании во время проверки. Цуканов вместе с другими сотрудниками его подразделения решил потребовать взятку за допуск к изъятым товарам. Он сообщил своему знакомому о необходимости передать полмиллиона рублей и в ходе нескольких телефонных звонков подтвердил эти договорённости.

Вечером 22 октября представители компании, представлявшей интересы «Мехового мира», в рамках оперативного эксперимента передали Цуканову 500 тысяч рублей. После чего сотрудник таможни был задержан, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере. Если вина Цуканова будет доказана, ему грозит штраф от двух до четырёх миллионов рублей и лишение свободы на срок от семи до 12 лет.

Ранее заместитель председателя комитета по конкурентной политике Московской области Максим Фатин был задержан сотрудниками силовых структур. Чиновника задержали в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. В настоящее время с Фатиным проводятся следственные действия, писал NEWS.ru.