Замглавы Хакасии отправлен под арест на 2 месяца

https://static.news.ru/photo/d67a1a78-817c-11ea-9f2f-fa163e074e61_660.jpg Сергей Новиков Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Абаканский городской суд отправил на два месяца под арест исполняющего обязанности замглавы Хакасии Сергея Новикова.

Арест до 16 июня, — сообщил источник агентства ТАСС.

Чиновника подозревают в получении двух миллионов рублей от представителя строительной фирмы, которая участвовала в возведении диспансера в посёлке Туим. По данным СК, чиновника задержали с поличным.

NEWS.ru писал, что житель Хакассии стал свидетелем задержания чиновника.Он выглянул во двор из окна своего дома и увидел, что из машины вытаскивали человека. Сначала он был в наручниках, затем их сняли, чтобы мужчина мог подписать бумаги.

Ранее республиканская прокуратура Хакасии уличила трёх членов правительства в сокрытии данных об имуществе и доходах. После этого глава региона Валентин Коновалов наказал подчинённых.