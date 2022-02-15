Замдекана ВШЭ задержали по подозрению в растрате

В отношении замдекана факультета права ВШЭ Александра Ларичева возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Он задержан, следствие намерено добиваться его ареста, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Следователи намерены выйти в суд с ходатайством об аресте замдекана, — уточнил собеседник агентства.

В Тверском районном суде Москвы подтвердили получение ходатайства об избрании меры пресечения Александру Ларичеву в виде заключения под стражу.

По данным сайта ВШЭ, Александр Ларичев занимает должность замдекана факультета права по научной работе с 2020 года. Ранее он являлся заведующим кафедрой государственного права Карельского филиала РАНХиГС, а также работал во Всероссийском государственном университете юстиции.

Ранее Тверской суд Москвы арестовал заочно бывшего директора департамента Внешэкономбанка Ильгиза Валитова, объявленного в международный розыск по обвинению в растрате около 10 млрд рублей. Он будет заключён под стражу на два месяца с момента передачи правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории РФ. Отмечается, что решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

До этого Куйбышевский районный суд принял решение об аресте миллиардера Александра Ебралидзе по делу о растрате 3 млрд рублей. Как полагает следствие, в 2014–2016 годах Ебралидзе организовал незаконное присвоение вверенных бизнесмену Эльдару Дыгову денег на сумму более 2,9 млрд рублей. Средства хранились в АО «АКБ «Констанс-Банк».