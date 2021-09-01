Замачальника ИВС Истры признал свою вину

Заместитель начальника изолятора временного содержания (ИВС) в Истре Андрей Старшинов признал вину в превышении полномочий, из-за чего из ИВС ранее сбежали пятеро заключенных. Об этом сообщает РИА Новости.

Старшинова доставили в суд под конвоем. Уголовное дело на него было заведено 31 августа.

Старшинов полностью признал вину в инкриминируемом преступлении — превышении должностных полномочий, — говорится в сообщении.

Старшинов не пресёк действия младшего лейтенанта, который позволил поместить четырёх арестантов в одну камеру, после чего туда же посадили и организатора побега — Александра Мавриди — предполагаемого убийцу «колбасного короля» Владимира Маругова.

Именно там заключённые и согласовали план побега. При этом никто не проверил камеры видеонаблюдения. Кроме того, не были закрыты окошки для приёма пищи. Всё это и позволило арестантам сбежать.

Напомним, что 12 августа двух сотрудников ИВС в Истре обвинили в превышении полномочий. По версии следствия, один из дежурных умышленно отключил камеры в коридоре изолятора, а затем оба сотрудника покинули пост и ушли спать. Они же и оставили открытыми «кормушки» — окна на двери камер для передачи еды.