Заключённый вместе с тюремщиком употребил наркотики и умер

https://static.news.ru/photo/c92c411e-6f76-11eb-bcc9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ростовской области тюремщик пронёс наркотик в колонию, где употребил его вместе с двумя заключёнными. В результате один из них скончался.

ЧП произошло в лечебно-исправительном учреждении города Шахты. Старший инспектор отдела безопасности колонии пронёс в учреждение запрещённые вещества и употребил их с осуждёнными за убийство. После этого все трое потеряли сознание.

Пострадавших доставили в больницу, однако по пути один из заключённых умер. Второй же заключённый и инспектор находятся в отделении реанимации, передаёт Lenta.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что Госдума 10 февраля 2021 года приняла в третьем чтении проект закона, подразумевающего лишение свободы на срок до 10 лет за склонение с использованием Интернета к употреблению наркотиков. Часть 2 статьи 230 УК РФ, предполагающая наказание за подобные деяния, дополнится новым квалифицирующим признаком — «с использованием информационно-коммуникационных сетей, включая Интернет».

За совершение таких преступлений фигурантам, признанным виновными, смогут назначить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. Кроме того, власти РФ вводят повышенную ответственность за склонение к употреблению наркотиков, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц.