Заключённый погиб при пожаре в новгородской колонии

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Один заключённый погиб, ещё четверо пострадали при пожаре в исправительной колонии № 4 в Валдае Новгородской области. Эвакуированы 29 человек, сообщает «Интерфакс».

По данным скорой помощи, пожар произошёл в камере колонии N 4. Погиб один заключённый, ещё четверо отравились продуктами горения. Они госпитализированы, — приводит агентство слова собеседника в экстренных службах региона.

Пожар произошёл в камере на первом этаже. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета или воспламенившийся неучтённый электроприбор. Очаг возгорания располагался возле одной из кроватей.

Ранее во Владикавказе произошёл пожар в школе № 48. Из учебного заведения были эвакуированы сотни учащихся. Пострадавших нет.