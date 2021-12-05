Заключённый погиб при пожаре в новгородской колонии
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
08:02, 06 декабря 2021
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
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Один заключённый погиб, ещё четверо пострадали при пожаре в исправительной колонии № 4 в Валдае Новгородской области. Эвакуированы 29 человек, сообщает «Интерфакс».
По данным скорой помощи, пожар произошёл в камере колонии N 4. Погиб один заключённый, ещё четверо отравились продуктами горения. Они госпитализированы, — приводит агентство слова собеседника в экстренных службах региона.
Пожар произошёл в камере на первом этаже. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета или воспламенившийся неучтённый электроприбор. Очаг возгорания располагался возле одной из кроватей.
Ранее во Владикавказе произошёл пожар в школе № 48. Из учебного заведения были эвакуированы сотни учащихся. Пострадавших нет.