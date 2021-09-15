Заключённый бежал из колонии в Тюменской области

В Тюмени ищут заключённого, сбежавшего в среду, 15 сентября, из исправительной колонии № 2. 43-летний Александр Новиков был осуждён в 2000 году на 23 года за убийство, вымогательство, кражу и незаконный сбыт огнестрельного оружия. Об этом сообщается на сайте регионального УФСИН.
С информацией о сбежавшем заключённом
В пресс-службе регионального УФСИН уточнили порталу 72.Ru, что мужчина
Ранее из колонии-поселения в Омской области сбежал заключённый, который отбывал наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления. Отсутствие зэка обнаружили 12 сентября в ходе плановой проверки. Заключённый содержался в ИК-6 региона, но в 2019 году ему заменили вид наказания и этапировали в другое учреждение.