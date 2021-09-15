Заключённый бежал из колонии в Тюменской области

В Тюмени ищут заключённого, сбежавшего в среду, 15 сентября, из исправительной колонии № 2. 43-летний Александр Новиков был осуждён в 2000 году на 23 года за убийство, вымогательство, кражу и незаконный сбыт огнестрельного оружия. Об этом сообщается на сайте регионального УФСИН.

С информацией о сбежавшем заключённом просят обратиться в полицию или в дежурную часть УФСИН.

В пресс-службе регионального УФСИН уточнили порталу 72.Ru, что мужчина отбывал наказание на участке колонии-поселения при ИК-2 УФСИН России по Тюменской области. Новиков должен был находиться на автомойке, но его там не оказалось. В колониях-поселениях осуждённые находятся без охраны, свободно передвигаются по поселению, могут двигаться вне учреждения после получения разрешения администрации, пользуются деньгами, а также могут носить гражданскую одежду.

Ранее из колонии-поселения в Омской области сбежал заключённый, который отбывал наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления. Отсутствие зэка обнаружили 12 сентября в ходе плановой проверки. Заключённый содержался в ИК-6 региона, но в 2019 году ему заменили вид наказания и этапировали в другое учреждение.