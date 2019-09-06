https://static.news.ru/photo/ac27470e-d156-11e9-a719-fa163e074e61_660.jpg Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

В исправительной колонии №2, находящейся в центре Екатеринбурга, заключённые порезали себе руки. В Сети появилась информация, что их было несколько сотен, но в ФСИН сообщили только о нескольких пострадавших.

Несколько заключённых нанесли себе поверхностные порезы на руках, никому из них госпитализации не потребовалось, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ ФСИН по региону.

Собеседник агентства подчеркнул, что в колонии не было зафиксировано беспорядков, учреждение работает в штатном режиме.

Ранее в Интернете распространилась информация , что в колонии более 200 заключённых подняли бунт и порезали руки перед днём открытых дверей, протестуя против руководства заведения. Они хотели привлечь внимание к избиениям, вымогательствам и общей жестокости, которые там существуют.

Как писал News.ru, после группового избиения заключённого сотрудниками ГУ ФСИН Главное следственное управление СКР Красноярского края возбудило уголовное дело. Несколько сотрудников ведомства перевозили 40-летнего осуждённого за двойное убийство для опроса в здание ГУ ФСИН. На обратном пути в исправительный центр правоохранители избили заключённого прямо во время движения спецавтомобиля.