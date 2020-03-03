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Эквадорские заключённые превратили внутренний двор тюрьмы «Тури» в «бассейн» и устроили там вечеринку. Об этом сообщает портал MVS Noticias.

Уточняется, что осуждённые закрыли стоки канализации во внутреннем дворе тюрьмы и заполнили баскетбольную площадку водой, устроив «бассейн».

Издание отметило, что заключённые слушали музыку и прыгали в воду с баскетбольных колец.

Местное правительство расследует инцидент и ищет виновных.

Ранее NEWS.ru писал о том, что блогер Екатерина Диденко рассказала, как погибли на вечеринке в бассейне с сухим льдом гости и её супруг.

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