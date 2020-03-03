Эквадорские заключённые превратили внутренний двор тюрьмы «Тури» в «бассейн» и устроили там вечеринку. Об этом
Уточняется, что осуждённые закрыли стоки канализации во внутреннем дворе тюрьмы и заполнили баскетбольную площадку водой, устроив «бассейн».
Издание отметило, что заключённые слушали музыку и прыгали в воду с баскетбольных колец.
Al mal tiempo, buena cara:— AJ+ EspaÃ±ol (@ajplusespanol)
Autoridades investigan si el patio de la cÃ¡rcel de Turi, en Cuenca, Ecuador fue convertido en una piscina.
Los reos habrÃan llenado con agua el patio.
pic.twitter.com/vPrVPvJtzw February 28, 2020
Местное правительство расследует инцидент и ищет виновных.
Ранее NEWS.ru писал о том, что блогер Екатерина Диденко рассказала, как погибли на вечеринке в бассейне с сухим льдом гости и её супруг.
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