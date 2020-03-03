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Количество погибших в результате кораблекрушения в штате Амапа в Бразилии достигло 18 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

Количество погибших в результате кораблекрушения в штате Амапа в Бразилии достигло 18 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона. Отмечается, что речное судно затонуло 29 февраля в...