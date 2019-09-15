https://static.news.ru/photo/b5e33476-d799-11e9-83bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

28-летний заключённый был убит в колонии на станции Старый Просвет в пригороде Кургана. Мужчина отбывал наказание за убийство девочки в одном из районов области.

По данным УФСИН по региону, тело обнаружили на спальном месте. На трупе нашли признаки насильственной смерти.

Правозащитник Александр Андрюков предположил, что убийство произошло из-за того, что администрация пенитенциарного учреждения не учла негативных последствий появления детоубийцы в колонии.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело, передаёт URA.RU .

Ранее News.ru писал, что следователи начали доследственную проверку информации о членовредительстве троих заключённых в исправительной колонии в Калининграде. По данным СКР, мужчины нанесли себе множественные порезы.