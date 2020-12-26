Заключённого в Иркутске пытали кипятильником после этапа из бунтовавшей ИК

https://static.news.ru/photo/e57b658a-48e2-11eb-ad21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Заключённый Кежик Ондар, которого пытали кипятильником, был этапирован в СИЗО-1 Иркутска из колонии № 15 в Ангарске, где в апреле произошёл бунт. Об этом сообщил основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин.

По информации правозащитника, в октябре 2019 года «отца четырёх маленьких детей Кежика Ондара» приговорили к полутора годам лишения свободы за краже двух лошадей в Туве, после чего его этапировали в ИК-15, «где его и других заключённых били с марта 2020 года».

Потом был бунт и их жестоко избил спецназ ГУФСИН, потом Кежика этапировали в СИЗО-1 и поместили в «пресс-хату», где били и пытали несколько дней, разбили голову, сломали ногу, загнали избитого спать на пол под нары, и в концовке всех этих пыток и истязаний «прессовщики-разработчики» решили Кежика пытать кипятильником, — написал Осечкин в Facebook.

По его словам, пострадавшему сделали две сложные операции, а информацию о совершённых в отношении него преступлениях «усиленно скрывали от СМИ и общества, и сейчас оперативники ГУФСИН оказывают на Кежика давление с целью принуждения к отказу от показаний о „пресс-хате“ и даче показаний следователям СУ СК о том, что якобы всё это происходило из-за конфликта с сокамерниками».

Мы располагаем сведениями о том, что активисты-«прессовщики» (не менее пяти осуждённых, завербованных оперативным управлением ГУФСИН) били, пытали, унижали и «опустили» аналогичным методом не менее 100 осуждённых из числа тех, кто участвовал в акции протеста и потом в бунте в ИК-15, — отметил Осечкин.

Он утверждает ,что «вокруг Иркутского СИЗО-1 сейчас силами ГОУ ФСИН и УФСБ создаётся информационный вакуум, блокируются гражданские активисты, вербуются местные „правозащитники“, которых принуждают скрывать от СМИ и общества вопиющую информацию о массовых пытках».

Правозащитники вместе с семьёй Кежика Ондара сейчас готовят «обращения в его защиту с требованием освобождения его по состоянию здоровья», добавил Владимир Осечкин.

Как писал NEWS.ru, в ноябре сотрудники одного из учреждений иркутского ГУФСИН жестоко поиздевались над заключённым Кежиком Ондаром. Сидельца пытались изнасиловать с применением включённого кипятильника, который во время экзекуции взорвался. Когда об этой истории стало известно, в региональном управлении тюремного ведомства пообещали провести «тщательную проверку всех обстоятельств произошедшего в СИЗО-1».

В апреле 2020 года в колонии № 15 города Ангарск вспыхнули беспорядки, в ходе которых силовики избили 415 заключённых. Это произошло вскоре после назначения начальником УФСИН по Иркутской области Леонида Сагалакова, куда его перевели с аналогичной должности в Брянске, где ранее в одной из колоний были убиты двое заключённых.