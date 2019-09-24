Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Кражу в доме музыкального исполнителя Михаил Круга в июне 2002 года, в результате которой певец был убит, заказал лидер организованной преступной группы «Тверские волки» Александр Костенко. Преступник очень переживал из-за смерти знаменитости, заявил руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Тверской области Шихбала Амирсеидов.

По словам следователя, эта информация была получена от причастного к убийству Круга Александра Осипова. Мужчина заявил, что был поклонником творчества певца. Когда Осипов узнал, что член «Тверских волков» Дмитрий Весёлов виновен в смерти музыканта, он застрелил его в лесном массиве, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что следствие установило все обстоятельства убийства певца Михаила Воробьёва, известного под псевдонимом Михаил Круг. Согласно проведённому расследованию, артиста застрелил член банды «Тверские волки» Весёлов в содействии с другим членом преступного сообщества Александром Агеевым.

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