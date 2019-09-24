https://static.news.ru/photo/ddbc4d54-deb8-11e9-9c41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Кражу в доме музыкального исполнителя Михаил Круга в июне 2002 года, в результате которой певец был убит, заказал лидер организованной преступной группы «Тверские волки» Александр Костенко. Преступник очень переживал из-за смерти знаменитости, заявил руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Тверской области Шихбала Амирсеидов.

По словам следователя, эта информация была получена от причастного к убийству Круга Александра Осипова. Мужчина заявил, что был поклонником творчества певца. Когда Осипов узнал, что член «Тверских волков» Дмитрий Весёлов виновен в смерти музыканта, он застрелил его в лесном массиве, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что следствие установило все обстоятельства убийства певца Михаила Воробьёва, известного под псевдонимом Михаил Круг. Согласно проведённому расследованию, артиста застрелил член банды «Тверские волки» Весёлов в содействии с другим членом преступного сообщества Александром Агеевым.