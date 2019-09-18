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Учащийся гимназии в Казани, который в мае 2019 года взял в заложники своих одноклассников, признан невменяемым в момент случившегося. К такому выводу пришли специалисты, проводившие экспертизу психологического состояния подростка.

Об экспертном заключении сообщил представитель прокуратуры Татарстана Руслан Галиев, пишет «Интерфакс». В соответствии со статьей 21 УК РФ, человек, совершивший преступление в состоянии невменяемости, не подлежит уголовной ответственности, при этом суд может направить его на принудительное лечение. Уголовное дело школьника сейчас рассматривается в Ново-Савиновском районном суде Казани в закрытом режиме.

Инцидент произошёл 13 мая. 10-классник гимназии № 7 в Казани пришёл в школу с пневматическим пистолетом и ножом. Он вломился в кабинет во время урока и под угрозой оружия удерживал своих одноклассников. Его задержали прибывшие на место полицейские. В результате никто не пострадал, писал News.ru.