Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что следует реализовать программу реновации на территории всей России. Соцсети и медиа встретили его инициативу острым скепсисом. NEWS.RU разбирался в ситуации.
О своей инициативе политик рассказал 25 января в эфире телеканала «Россия 1».
Это сложный проект, надо всё взвесить и оценить, но пока мы можем начать отрабатывать его на крупных городах,— сказал Хуснуллин.
Напомним, что Марат Хуснуллин вошёл в новый состав правительства РФ четыре дня назад, а до этого он занимал должность вице-мэра Москвы, где как раз курировал реализацию программы реновации. Она была утверждена в 2017 году и предполагает снос старых домов — «хрущёвок», построенных в 1957–1968 годах. После ликвидации зданий владельцам квартир, согласно проекту, выделяется равнозначное жильё в их районе или денежная компенсация. В списке под снос значатся 5173 постройки — около 350 тысяч квартир, в которых проживает примерно 1 млн человек.
После заявлений вице-премьера многие эксперты пришли к выводу, что именно за этим его взяли в новое правительство — распространить реновацию на всю страну. Депутат Мосгордумы Елена Шувалова была одной из тех, кто последовательно выступал с критикой идеи реновации.
В деятельности Хуснуллина ничего хорошего не будет, потому что он проводит эту реновацию не в интересах жителей, а в интересах максимальной прибыли строительных олигархов. Это не для людей проводится. При советской власти ветхий дом расселяли таким образом: если есть взрослые дети, то каждому выделяли по отдельной квартире. А сейчас дается метр в метр. Но самое страшное, под реновацию попадают не ветхие бараки, а те территории которые для застройщика являются лакомыми кусками. Поскольку только незначительная часть квартир идёт реновируемым. Всё остальное идёт на продажу. И самое страшное — что людей не спрашивают.
Елена Шувалова
депутат Московской городской думы
Политический обозреватель газеты «2000» Дмитрий Галкин считает, что главной целью реновации была и остаётся не помощь жителям, а поддержка строительного бизнеса. При этом программа реализуется медленно, и пока сложно оценивать её эффективность.
Марат Хуснуллин mosoblduma.ru/via Global Look Press
Цели реновации понятны — дорогая земля в Москве будет застраиваться более дорогим жильём в уплотнительном порядке. При этом стройкомплекс проводит реновацию не на свои средства, не на прибыль от реновации тем более, а на бюджетные деньги. То есть, по сути, государство полностью оплачивает освобождение городской земли под будущую перспективную застройку. Учитывая масштабы мероприятия — это колоссальные деньги, — рассуждает Галкин.
Согласно сообщениям в СМИ, в 2018 году за счёт резервов смотровые ордера получили около 10 тысяч человек. Примерно на две тысячи больше — в 2019-м. Московский фонд реновации жилой застройки стал единственным застройщиком, который мог распоряжаться бюджетными средствами и земельными участками по программе. Глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин в конце 2019 года заявил, что всего 420 московских семей заключили договоры на приобретение дополнительной жилой площади в рамках программы. Ещё 36 документов — в процессе оформления. В фонд реновации жилой застройки обратились 267 семей, желающих переселиться в квартиры с большим количеством комнат. В 2018 году таких было на 40% меньше.
Нет ничего удивительного в том, что петербургский депутат Борис Вишневский также, как и его коллега из Москвы, крайне негативно встретил высказывания Хуснуллина, сказав, что ему абсолютно понятно, для чего назначили автора чудовищной «реновации по-московски».
Опыт реновации в Москве это полное растаптывание конституционных прав граждан, это растаптывание права собственности и права на благоприятную окружающую среду. Это фактически массовые депортации и зачистки территории во имя нового строительства. Прямое лоббирование интересов застройщика, которые хотят застроить хорошие обжитые кварталы недалеко от центра города.
Борис Вишневский
депутат Законодательного собрания Петербурга
Если говорить о Петербурге, то там реновация также пошла по неблагоприятному для горожан сценарию. В прошлом году арбитражный суд города утвердил мировое соглашение о продлении до 2029 года большинства договоров компании «СПб Реновация» с Северной столицей о реализации программы. Другая стройфирма, которая занималась расселением хрущёвок в Петербурге — «Воин-В» — больше не участвует в реновации. За десять лет она смогла реализовать план только на 8%. «Воин-В» не снесла ни одного дома, только построила пять ЖК без парковок и детских площадок. Таким образом она превратила реновацию в уплотнительную застройку.
Вишневский добавил, что за подобную деятельность Марата Хуснуллина «надо было сажать, а не повышать».
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