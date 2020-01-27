Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что следует реализовать программу реновации на территории всей России. Соцсети и медиа встретили его инициативу острым скепсисом. NEWS.RU разбирался в ситуации.

О своей инициативе политик рассказал 25 января в эфире телеканала «Россия 1».

Это сложный проект, надо всё взвесить и оценить, но пока мы можем начать отрабатывать его на крупных городах,— сказал Хуснуллин.

Напомним, что Марат Хуснуллин вошёл в новый состав правительства РФ четыре дня назад, а до этого он занимал должность вице-мэра Москвы, где как раз курировал реализацию программы реновации. Она была утверждена в 2017 году и предполагает снос старых домов — «хрущёвок», построенных в 1957–1968 годах. После ликвидации зданий владельцам квартир, согласно проекту, выделяется равнозначное жильё в их районе или денежная компенсация. В списке под снос значатся 5173 постройки — около 350 тысяч квартир, в которых проживает примерно 1 млн человек.

После заявлений вице-премьера многие эксперты пришли к выводу, что именно за этим его взяли в новое правительство — распространить реновацию на всю страну. Депутат Мосгордумы Елена Шувалова была одной из тех, кто последовательно выступал с критикой идеи реновации.

В деятельности Хуснуллина ничего хорошего не будет, потому что он проводит эту реновацию не в интересах жителей, а в интересах максимальной прибыли строительных олигархов. Это не для людей проводится. При советской власти ветхий дом расселяли таким образом: если есть взрослые дети, то каждому выделяли по отдельной квартире. А сейчас дается метр в метр. Но самое страшное, под реновацию попадают не ветхие бараки, а те территории которые для застройщика являются лакомыми кусками. Поскольку только незначительная часть квартир идёт реновируемым. Всё остальное идёт на продажу. И самое страшное — что людей не спрашивают. Елена Шувалова депутат Московской городской думы депутат Московской городской думы

Политический обозреватель газеты «2000» Дмитрий Галкин считает, что главной целью реновации была и остаётся не помощь жителям, а поддержка строительного бизнеса. При этом программа реализуется медленно, и пока сложно оценивать её эффективность.

Марат Хуснуллин mosoblduma.ru/via Global Look Press

Цели реновации понятны — дорогая земля в Москве будет застраиваться более дорогим жильём в уплотнительном порядке. При этом стройкомплекс проводит реновацию не на свои средства, не на прибыль от реновации тем более, а на бюджетные деньги. То есть, по сути, государство полностью оплачивает освобождение городской земли под будущую перспективную застройку. Учитывая масштабы мероприятия — это колоссальные деньги, — рассуждает Галкин.

Согласно сообщениям в СМИ, в 2018 году за счёт резервов смотровые ордера получили около 10 тысяч человек. Примерно на две тысячи больше — в 2019-м. Московский фонд реновации жилой застройки стал единственным застройщиком, который мог распоряжаться бюджетными средствами и земельными участками по программе. Глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин в конце 2019 года заявил, что всего 420 московских семей заключили договоры на приобретение дополнительной жилой площади в рамках программы. Ещё 36 документов — в процессе оформления. В фонд реновации жилой застройки обратились 267 семей, желающих переселиться в квартиры с большим количеством комнат. В 2018 году таких было на 40% меньше.

Нет ничего удивительного в том, что петербургский депутат Борис Вишневский также, как и его коллега из Москвы, крайне негативно встретил высказывания Хуснуллина, сказав, что ему абсолютно понятно, для чего назначили автора чудовищной «реновации по-московски».

Опыт реновации в Москве это полное растаптывание конституционных прав граждан, это растаптывание права собственности и права на благоприятную окружающую среду. Это фактически массовые депортации и зачистки территории во имя нового строительства. Прямое лоббирование интересов застройщика, которые хотят застроить хорошие обжитые кварталы недалеко от центра города. Борис Вишневский депутат Законодательного собрания Петербурга депутат Законодательного собрания Петербурга

Если говорить о Петербурге, то там реновация также пошла по неблагоприятному для горожан сценарию. В прошлом году арбитражный суд города утвердил мировое соглашение о продлении до 2029 года большинства договоров компании «СПб Реновация» с Северной столицей о реализации программы. Другая стройфирма, которая занималась расселением хрущёвок в Петербурге — «Воин-В» — больше не участвует в реновации. За десять лет она смогла реализовать план только на 8%. «Воин-В» не снесла ни одного дома, только построила пять ЖК без парковок и детских площадок. Таким образом она превратила реновацию в уплотнительную застройку.

Вишневский добавил, что за подобную деятельность Марата Хуснуллина «надо было сажать, а не повышать».

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